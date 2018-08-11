47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması

SARAYBOSNA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) iş birliğiyle düzenlenen "47'nci Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Başkentteki Vilsonovo Setaliste Parkuru'nda gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışmada, 16 kadın ve 27 erkek postacı ter döktü.

Yarışmaya Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya, Makedonya'dan sporcular katıldı.

Yarışmada kadın postacılar 5 kilometrelik, erkekler ise 10 kilometrelik parkur sonunda dereceye girmeye çalıştı.

Yarışma sonunda ferdi kadınlarda ilk sırayı Ankara PTT Başmüdürlüğünden Esra Sağlam, 2'nciliği İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Eser, 3'üncülüğü ise yine Ankara'dan Fatma Temel elde etti.

Ferdi erkeklerde ise Ankara PTT Başmüdürlüğünden Serkan Doğan 1'inci, PTT AŞ Genel Müdürlüğünden Hanifi Çobanoğlu 2'nci, Romanyalı Costescu Vasile Claudiu ise 3'üncü oldu.

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- "Centilmence en hızlı yürüyen kazansın"

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, burada yaptığı açıklamada, Avrupa'nın merkezinde Bosna Hersek'te böyle bir organizasyonun mükemmel şekilde yapılması dolayısıyla Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad Mujic'e teşekkür etti.