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47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı Seray Şahiner kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı Seray Şahiner kazandı

İSTANBUL (AA) - Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından verilen
47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı "Kul" romanı ile Seray Şahiner kazandı.

Can Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü'den oluşan seçici kurul, Şahiner'in "Kul" romanını, 2018 yılı 47. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer gördü.

Ödül, 1 Haziran 2018 Cuma günü Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törende verilecek.

- Seray Şahiner

Seray Şahiner 1984'te Bursa'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Şahiner, 2011'de Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Şahiner'in Gelin Başı adlı öykü dosyası 2006'da Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde "dikkate değer" bulundu. 2007'de Gelin Başı, 2011'de Hanımların Dikkatine adlı öykü kitapları, 2014'te Antabus romanı, 2016'da Reklamı Atla adlı deneme kitabı yayımlandı. Hanımların Dikkatine kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü alan Şahiner'in Gelin Başı kitabında yer alan öyküler, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Tiyatro Boyalı Kuş tarafından sahnelendi. Şahiner, aynı adla Tatbikat Sahnesi'nce sahnelenen Antabus ile 2016 Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü aldı.

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47. Orhan Kemal Roman Armağanı Orhan Kemal Kültür Merkezi Seray Şahiner

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