47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı Seray Şahiner kazandı

İSTANBUL (AA) - Orhan Kemal Kültür Merkezi tarafından verilen
47. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı "Kul" romanı ile Seray Şahiner kazandı.
Can Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhan Günay, M. Nuri Gültekin, Erendiz Atasü, Yiğit Bener, Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Nazım K. Öğütçü'den oluşan seçici kurul, Şahiner'in "Kul" romanını, 2018 yılı 47. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer gördü.
Ödül, 1 Haziran 2018 Cuma günü Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törende verilecek.
- Seray Şahiner
Seray Şahiner 1984'te Bursa'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Şahiner, 2011'de Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.
Şahiner'in Gelin Başı adlı öykü dosyası 2006'da Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde "dikkate değer" bulundu. 2007'de Gelin Başı, 2011'de Hanımların Dikkatine adlı öykü kitapları, 2014'te Antabus romanı, 2016'da Reklamı Atla adlı deneme kitabı yayımlandı. Hanımların Dikkatine kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü alan Şahiner'in Gelin Başı kitabında yer alan öyküler, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Tiyatro Boyalı Kuş tarafından sahnelendi. Şahiner, aynı adla Tatbikat Sahnesi'nce sahnelenen Antabus ile 2016 Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü aldı.
Karabük'te akılalmaz olay! Saldırgandan savunma: Garson 'canım' dedi
MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay!
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye suçlama!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı
Yeni evli çifte büyük şok! Görüntülerini televizyona vermişler
İngiltere'den ABD'yi şoke edecek 'İran' kararı
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum