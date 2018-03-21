MANİSA (AA) - Bu yıl 478. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel "mesir macunu karma" töreni gerçekleştirildi.
Festival ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Mesir Tertip Komitesi üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Güvençer ve protokol üyeleri daha sonra nevruz ateşinin üzerinden atlayarak çeşitli renklere boyanmış yumurtaları tokuşturdu.
478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortejde, temsili Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Manisa'da yetişmiş Osmanlı şehzadeleri ile protokol üyeleri yer aldı.
Mehter Marşı eşliğindeki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı üzerinden Sultan Camisi Bimarhanesi'ne kadar sürdü.
Sultan Camisi'nde şehitler için okunan duaların ardından hayır lokması dağıtıldı. Daha sonra Bimarhane'de mesir macunu karma töreni düzenlendi.
Törende konuşan Manisa Valisi Güvençer, 478 yıldır sürdürülen geleneğin Manisa ve Manisalılar için gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar nedeniyle bu yıl eğlence yapılmayacağını ifade eden Vali Güvençer, "Bütün insanlığa bahşedilmiş, yeniden dirilişin bahar kutlamaları nevruz ile birlikte yine insanlığa, tabiri caizse içerisinde ilahi bir sır da barındıran, şifa kaynağı mesirin karma merasimini buluşturmuş olmak için bu ortak törene sahip olmak, Manisa için, Manisalılar için hakiki bir gurur kaynağıdır. Bu sebeple öncelikle ben Manisamızı, Manisalı kardeşlerimizi kutluyorum. Bu geleneğin bugüne kadar sürdürülmesinde emek sarfetmiş herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan mesir macunu karımına geçildi. Vali Güvençer ve protokol üyeleri de baharatları kazana dökerek mesir macunu kardı.
Şifalı olduğuna inanılan mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.
- 6 ton mesir dağıtılacak
478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 24-29 Nisan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival, 29 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macununun halka saçımıyla sona erecek.
- Geleneğin tarihçesi
Manisa'da 477 yıldır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:
"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister.
Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur. Halk, her yıl nevruzun kutlandığı 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Festivali doğar."
Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu, halktan, iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep görüyor.
Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.
Mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.
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