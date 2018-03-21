Festival ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Mesir Tertip Komitesi üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar nedeniyle bu yıl eğlence yapılmayacağını ifade eden Vali Güvençer, "Bütün insanlığa bahşedilmiş, yeniden dirilişin bahar kutlamaları nevruz ile birlikte yine insanlığa, tabiri caizse içerisinde ilahi bir sır da barındıran, şifa kaynağı mesirin karma merasimini buluşturmuş olmak için bu ortak törene sahip olmak, Manisa için, Manisalılar için hakiki bir gurur kaynağıdır. Bu sebeple öncelikle ben Manisamızı, Manisalı kardeşlerimizi kutluyorum. Bu geleneğin bugüne kadar sürdürülmesinde emek sarfetmiş herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan mesir macunu karımına geçildi. Vali Güvençer ve protokol üyeleri de baharatları kazana dökerek mesir macunu kardı.

Şifalı olduğuna inanılan mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

- 6 ton mesir dağıtılacak

478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 24-29 Nisan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival, 29 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macununun halka saçımıyla sona erecek.