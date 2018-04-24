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478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Festival kapsamında 25. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

MANİSA (AA) - 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 25. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Güvençer, törende, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şehrin, doğal güzellikleri, tarımı, sanayisi ve ihracatıyla Türkiye'nin göz bebeği olduğunu kaydetti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise mesirin birlik, beraberlik ve bereket olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, ardından stantlar gezildi. Şehzadeler Belediyesi standında mesir macunu saçımı yapıldı.

130 firmanın katıldığı fuar, 29 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ise bu pazar gerçekleştirilecek.

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