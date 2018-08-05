49 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliği'nin randevu sistemine internet üzerinden kayıt yaptırıp, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıyor.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliği'nin izniyle internet üzerinden randevu oluşturdu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sıcak havaya rağmen saatlerce bekliyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, sınırı geçip, ülkelerine gidiyor. Bu sabah itibarıyla işlemleri tamamlanan toplam 3 bin Suriyelinin ülkesine geçtiği kaydedildi.
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