KAHİRE (AA) - Mısır'da 27 ülkeden 849 yayınevinin katıldığı 49. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı sona erdi.
Fuarı organize eden Mısır Kitap Genel Kurulu Başkanı Heysem el-Hac, "yumuşak güç" sloganıyla 27 Ocak'ta başlayan fuarı 4,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Hac, Mısırlı yazar Taha Hüseyin'in "Büyük Fitne" adlı eserinin fuarda en çok satılan kitap olduğunu belirtti.
Fuarın son gününde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da hazır bulundu.
Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Orta Doğu'nun en büyük fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.
Her yıl bir ülkenin şeref konuğu olduğu ve oraya dair birçok kültürel faaliyetin düzenlendiği fuarda bu yılın onur konuğu Cezayir’in Mısır Büyükelçisi Nezir el-Arbavi'ydi.
Arap Birliği'nin gelecek yıl düzenlenecek fuarda onur konuğu olması bekleniyor.
İlki 1969 yılında kurulan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı toplantılara da ev sahipliği yapıyor.
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