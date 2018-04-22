49. yıl coşkusuna pastalı kutlama

Türkiye gazetesi’nin kuruluşunun 49. yıl dönümü, Adana İhlas çalışanları tarafından matbaa tesislerinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Türkiye Gazetesi Adana Matbaa Tesislerinde biraraya gelen İhlas çalışanları, Türkiye gazetesinin kuruluşunun 49. yıl dönümü dolayısıyla pasta keserek kutlama yaptı. Törende kısa bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, sözlerine İhlas Holding kurucusu merhum Enver Ören’i yad ederek başladı. Geleri, başlangıçtan bugüne İhlas Holding’in ana omurgasını oluşturan Türkiye gazetesinin, “Huzur Veren Gazete" sloganı ile 49 yıl aralıksız yayın hayatını sürdürdüğünü, abone sistemi kapsamında dağıtıcılar tarafından her sabah erkenden evlere ulaştırılmaya devam ettiğini anlattı. Geleri, “Enver ağabeyin bize öğrettiği düsturlar doğrultusunda tiraj hedeflerine ulaşmak için daha fazla gayretle, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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