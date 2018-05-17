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'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

“4N1K-2” filminin oyuncuları, Samsun Piazza AVM’ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya geliyor.

'4N1K-2' filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı böyle kutlayacak

Genç kuşağın fenomen oyuncuları; Atakan İsmet Hoşgören, Erman Burak Yörük, Sırrı Sina Özer ve Gözde Mutluer, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00 itibariyle hayranlarıyla Samsun Piazza AVM’de buluşacak. Saatler 16.30’u gösterdiğinde ise özel film gösterimine katılacaklar.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAKLAR

Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi Samsun Piazza AVM, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, genç kuşağın fenomenleri 4N1K- 2 filminin oyuncularını ağırlayacak. 4N1K -2 filminin başrol oyuncuları Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer ve Gözde Mutluer saat 16.00 itibariyle hayranlarıyla buluşacak, 1630’da ise özel gösterimle 4N1K -2 filmini izleyecekler.

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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs bayramı 19 mayıs film 4N1K 2 Samsun

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