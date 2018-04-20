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4’üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nde kazananlar ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve oyunlarla mantık yürütme ile hızlı karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 4’üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nde kazanan öğrencilere ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katıldığı törenle takdim edildi.Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve oyunlarla mantık yürütme ile hızlı karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 4’üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nde kazananlara ödülleri verildi.

Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve oyunlarla mantık yürütme ile hızlı karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 4’üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nde kazanan öğrencilere ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katıldığı törenle takdim edildi.
Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ve oyunlarla mantık yürütme ile hızlı karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 4’üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nde kazananlara ödülleri verildi. Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen törene Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile festivalde yarışan çok sayıda öğrenci ve öğretmenleri katıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yarıştığı festivalin ödül töreni mehter takımının gösterisiyle başlarken halk oyunları ve öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Ardından törende konuşan Başkan Can, akıl oyunların çocukların analitik düşünme ve hareket becerilerini geliştirme noktasında birçok faydası olduğuna dikkat çekti. Sonrasında festivalde tangram, t-puzzle, hedef 4, 9 taş, mangala, reverse, katamino, sudokunun da aralarında bulunduğu 19 branşta ilk 3’e girmeyi başaran öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Törende yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken dereceye giren öğrencilerin sevinci dikkat çekti.
“Yaklaşık 40 bin öğrenciye ulaşmışız bu güne kadar”
Akıl oyunlarının öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkıları olduğunu ve her sene daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “4 yıldan beri ortaokullarda gerçekleştiriyoruz bu sene ilkokulları da dahil ettik. Sadece festival yapmıyoruz öncesinde bu okullarımızın hepsine seçmeli ders olan akıl oyunları dersinin daha fazla öğrenci tarafından seçilmesini temin noktasında gayret ediyoruz. Bu dersi seçen öğrencilerin oyun oynayacakları malzemeleri veriyoruz. Yaklaşık 40 bin öğrenciye ulaşmışız bu güne kadar bu sene 7 bin civarında öğrencimiz de bu yarışmalara girmiş. Kupası da madalyası da çocukları yarına hazırlamak adına bir teşviktir. Eminim ki yarının çocukları bugünün çocuklarından çok daha muhakeme ve yeni şeyler icat etme noktasında bugünkü gençlerden daha şanslı olacaklardır” dedi.

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