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5 albay FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltına alınan albaylardan 5'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltına alınan albaylardan 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 1'i muvazzaf 11 albay, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Serhat Özveren'e ifade veren şüpheliler, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i muvazzaf 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve örgüte ilişkin bilgi verdikleri öğrenildi.

Serbest bırakılanlardan eski albay D.N.A, 1983'te GATA'da görevli tabip üsteğmen Şeref Ali Tekalan vasıtasıyla örgütle tanıştığını, o yıldan itibaren örgütün toplantılarına katıldığını itiraf etti. FETÖ firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan'ın yönlendirmeleriyle FETÖ'nün sohbetlerine gittiğini belirten D.N.A, örgütün çözülmesine yönelik FETÖ bağlantısı olan dört askeri personelin ismini verdiği kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'ta ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı vermişti.

18 Mayıs'tan itibaren gözaltına alınan şüphelilerden 21'i, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
albay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ

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