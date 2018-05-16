"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

"Maalesef İslam düşmanlarının; aziz İslam dinini, Müslümanları terörist olarak gösterdiği en büyük araçlardan biri sinemadır, kitle iletişim araçlarıdır. Biz Müslümanlar, bu alanları terk ettiğimiz için maalesef bugün İslam dinimizin insanlığı kurtaracak mesajlarını anlatma imkanını bulamadık, hem de Peygamberimizin insanlığı dirilten mesajlarını, her bir ahlaki özelliğini, sinema diliyle dünyaya aktaramadık. İşte bizim gayemiz, bu yarışma vasıtasıyla Efendimizin kutlu mesajlarını sinema diliyle tüm dünyaya aktarabilmektir."

Kaya, sinemanın Müslümanlar tarafından uzun zaman boyunca ihmal edilen bir alan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya, vakıf olarak 2010 yılından beri Hz. Muhammed'in hayatını, yaşadıklarını, insanlığa anlatmak istediklerini en ince ayrıntıları ile bugüne taşıma amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik saldırısına değinen Kaya, "İsrail terör devletinin kaç gündür Filistinli mazlum kardeşlerimize yapmış olduğu büyük zulmü, Siyer Vakfı olarak bir kez daha şiddetle ve esefle lanetliyoruz." dedi.

- "Bu sanat faaliyeti, kardeşlik ikliminin dirilmesine bir kapı aralayacaktır"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da yarışmanın bu yılki "Kardeşlik" temasına işaret ederek, "Dudaklarımızdan, hayatımızdan çıkardığımız, edebiyatının zirvesine ulaştığımız ama hakikatin kapısına bile uğramadığımız bir kardeşlik... Ensar, muhacir kardeşliği ve bunun tarihteki pek çok örneği var. İnşallah bu sanat faaliyeti, bu iklimin dirilmesine, yeşermesine bir kapı aralar, aralayacaktır da." diye konuştu.

Yılmaz, insanlık tarihine göre Osmanlı Devleti zamanında pek çok mağdurun ve mazlumun vizesiz, şartsız olarak İstanbul'a sığındığını aktararak, şunları anlattı:

"Aslında İstanbul, Medine'den sonra belki de dünya tarihinde mazlumlara bir devlet kararında, kültür ve kardeşlik içerisinde en çok kapı aralayan şehir. Kardeşliğin hutbelerde, dost meclislerinde çok bahsi geçer ama zannediyorum hayatımızda arzu edilen kadar yer bulmamasının sebeplerinden birisi, çağın gerektirdiği zihinlerde inşa edici bir dilin bulunmaması ve kullanılmamasıdır. İşte sinema ya da görsel sanatlar bu dilin hem eğitim açısından hem de çağımızın eksikliği algılaması açısından elbette bir çözümdür."