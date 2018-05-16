"5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na doğru

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından bu yıl "Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya, vakıf olarak 2010 yılından beri Hz. Muhammed'in hayatını, yaşadıklarını, insanlığa anlatmak istediklerini en ince ayrıntıları ile bugüne taşıma amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kaya, sinemanın Müslümanlar tarafından uzun zaman boyunca ihmal edilen bir alan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Maalesef İslam düşmanlarının; aziz İslam dinini, Müslümanları terörist olarak gösterdiği en büyük araçlardan biri sinemadır, kitle iletişim araçlarıdır. Biz Müslümanlar, bu alanları terk ettiğimiz için maalesef bugün İslam dinimizin insanlığı kurtaracak mesajlarını anlatma imkanını bulamadık, hem de Peygamberimizin insanlığı dirilten mesajlarını, her bir ahlaki özelliğini, sinema diliyle dünyaya aktaramadık. İşte bizim gayemiz, bu yarışma vasıtasıyla Efendimizin kutlu mesajlarını sinema diliyle tüm dünyaya aktarabilmektir."
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik saldırısına değinen Kaya, "İsrail terör devletinin kaç gündür Filistinli mazlum kardeşlerimize yapmış olduğu büyük zulmü, Siyer Vakfı olarak bir kez daha şiddetle ve esefle lanetliyoruz." dedi.
- "Bu sanat faaliyeti, kardeşlik ikliminin dirilmesine bir kapı aralayacaktır"
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da yarışmanın bu yılki "Kardeşlik" temasına işaret ederek, "Dudaklarımızdan, hayatımızdan çıkardığımız, edebiyatının zirvesine ulaştığımız ama hakikatin kapısına bile uğramadığımız bir kardeşlik... Ensar, muhacir kardeşliği ve bunun tarihteki pek çok örneği var. İnşallah bu sanat faaliyeti, bu iklimin dirilmesine, yeşermesine bir kapı aralar, aralayacaktır da." diye konuştu.
Yılmaz, insanlık tarihine göre Osmanlı Devleti zamanında pek çok mağdurun ve mazlumun vizesiz, şartsız olarak İstanbul'a sığındığını aktararak, şunları anlattı:
"Aslında İstanbul, Medine'den sonra belki de dünya tarihinde mazlumlara bir devlet kararında, kültür ve kardeşlik içerisinde en çok kapı aralayan şehir. Kardeşliğin hutbelerde, dost meclislerinde çok bahsi geçer ama zannediyorum hayatımızda arzu edilen kadar yer bulmamasının sebeplerinden birisi, çağın gerektirdiği zihinlerde inşa edici bir dilin bulunmaması ve kullanılmamasıdır. İşte sinema ya da görsel sanatlar bu dilin hem eğitim açısından hem de çağımızın eksikliği algılaması açısından elbette bir çözümdür."
- Ödüle değer görülen senaryolara çekim desteği verilecek
Yarışmanın bu yılki koordinatörü Cemil Nazlı ise yarışmanın senaryo bölümünde birinciliğe, ikinciliğe ve üçüncülüğe layık görülen eserlere, vakıf olarak çekim desteği vereceklerini kaydederek, "Yani sadece bir yarışma değil, yarışmanın kendisinin ortaya koyduğu ürünler de olacak." dedi.
Yarışmanın proje danışmanlarından yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, yarışmaya her geçen yıl ilginin arttığını aktararak, "Siyer Vakfı'nın bu kısa filmlerle, senaryolarla Resulullah'ın güzel ahlakını, dünyaya sinema yoluyla yayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
- "Kardeşlik kelimesi anlamını yitirdi"
Proje danışmanlarından yazar Saadettin Acar, kardeşlik kelimesinin bugün gerçek anlamını yitirdiğine işaret ederek, yine kardeşlik meselesinin bugüne kadar Müslümanlar tarafından doğru tesis edilemediğini dile getirdi.
Acar, İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 60 kişinin şehit olmasına ilişkin, "Bu durumun sadece bir istatistik değeri var insanların gözünde. Aralarında çocukların da olduğu birçok kardeşimiz orada şehit oluyor ve bu böyle de devam edecek. Bu pervasızlığın bir sınırsızlığı olmayacak gibi." diye konuştu.
Yarışmanın proje danışmanları arasında yer alan İhsan Kabil ise uluslararası boyutu olan yarışmanın her yıl dünyaya açılarak devam ettiğini kaydetti.
- Toplam 100 bin lira ödül
Toplam 100 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmanın son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlendi.
Yarışmanın gala ve ödül töreni ise 16 Şubat 2019'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılacak.
Senaryo ve animasyon dalında da eserlerin kabul edileceği yarışmanın kısa film ön jürisinde, Sinan Sertel, Seyid Çolak, Erkan Yazıcı, Tuba Deniz ve Nuray Kayacan yer alıyor.
Yarışmanın kısa film ana jürisi ise Mahmut Fazıl Coşkun, Koray Sevindi, İsrafil Kuralay, Nagihan Haliloğlu ve Turgay Tanülkü'den oluşuyor.
Senaryo dalındaki bölümünün ön jüri heyetinde, Murat Çeri, Yektacan Özçift ve Ayşe Karaköse, ana jüri heyetinde ise Aykut Ertuğrul, Sadık Yalsızuçanlar, Ali Ural, Mahmut Ulu, Mehmet Uyar var.
Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.alemlererahmetfilm.com" adresinden ulaşılabiliyor.
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