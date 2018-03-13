HABER

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 01:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, geçen yıl Ekim ayında motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz yaşamını yitirdi.

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, geçen yıl Ekim ayında motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı pompalı tüfekli saldırıda omzundan yaralanarak yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düşen 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen yıl 9 Ekim'de Küçükavulcuk Mevkii'nde meydana geldi. Birgi Mahallesi'nden Ödemiş yönüne 09 RJ 157 plakalı motosikletiyle giden Yılmaz'a pompalı tüfekle ateş açıldı. Omzundan vurulan evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilirken, kasksız olan Yılmaz yol kenarındaki boş su tahliye kanalına düştü. Yoldan geçerken, silah sesini duyan diğer araçların sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, su tahliye kanalında Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Jandarmanın yaptığı incelemede, Yılmaz'ın üzerinde, 9 milimetre çapında ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Tabancalara incelenmek üzere el konuldu. Yılmaz'ın cesedi, jandarma ekiplerinin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında geçen hafta O.D. ile C.S.'yi, bugün gündüz saatlerinde de A.Y. (68) ile oğlu M.Y., (37) ve H.S.'yi (38) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Ödemiş Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi

İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

İlginizi Çekebilir

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege’de tatbikat krizi

Ege’de tatbikat krizi

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.