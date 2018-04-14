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5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile olduğu belirtilen Gülsüm Şimşek Karakaş (33) evinde ölü bulundu.

5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile olduğu belirtilen Gülsüm Şimşek Karakaş (33) evinde ölü bulundu. Genç kadının karnındaki bebeğinin de öldüğü belirlendi.
Karacabey ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde ikamet eden 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülsüm Şimşek Karakaş, akşam saatlerinde eve gelen kayınpederi Sabri Karakaş tarafından yerde baygın halde yatarken bulundu. Karakaş, 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde 5 aylık hamile kadının ve karnındaki bebeğinin öldüğü tespit edildi.
Gülsüm Şimşek Karakaş'ın epilepsi hastası olduğu, uzun süredir bebek sahibi olma hayalleri kurduğu ve birçok kez çocuk düşürdüğü iddia edildi. Fabrikada çalıştığı sırada eşinin ölüm haberini alan Ramazan Karakaş evine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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