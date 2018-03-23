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5 ayrılıkçı Katalan siyasetçi daha tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:34 | Son Güncelleme

Aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verildi - Turull, tutuklanmasıyla başkan seçilme şansını kaybetti - Bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, yasa dışı bağımsızlık ilanı nedeniyle aralarında Katalonya Özerk Yönetimi başkan adayı Jordi Turull'un da olduğu 5 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin daha tutuklanmasına karar verdi.

Madrid'de görülen duruşmada, Turull'un yanı sıra eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve eski bakanlar Raül Romeva, Josep Rull ve Dolors Bassa'nın kefalet hakkı olmadan tutuklanmasına hükmedildi. Karara gerekçe olarak, "suçun tekrarlanma tehlikesi" gösterildi.

Dün yapılan ilk turda seçilebilmek için yeterli çoğunluğa ulaşamayan Turull, tutuklanmasıyla başkan seçilme şansını kaybetti. Bu durumda, iki ay içinde başka bir isim üzerinde anlaşılamazsa erken seçime gidilmek zorunda kalınacak.

- Tutuklu sayısı 9 oldu

Son kararla beraber, bağımızlık girişimi nedeniyle isyanla suçlanarak tutuklanan ayrılıkçı Katalanların sayısı 9'a çıktı.

Daha önce de eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski bakanlardan Joaquim Forn, sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart tutuklandı.

Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlara 30 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Firariler eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un yanı sıra Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira ve eski bakanlar Antoni Comin ve Clara Ponsati hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.

- 7'si kaçak 25 kişi suçlanıyor

Bu isimlerden Rovira, bugünkü duruşmaya katılmayarak, ERC'nin internet sitesinde yer alan mektubunda, "Üzgünüm ancak daha da üzücü olan susturulmuş bir hayata götürülmekti." ifadelerini kullanarak, "sürgün yolunu" seçtiğini açıkladı.

Bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalandan 9'u tutuklandı, 9'u kefaletle serbest bırakıldı, 7'si kaçtı, geriye kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmedi.

- Süreç

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, 4 eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle aralarında Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "devlete isyan" suçlamasıyla yargılanmaları istenmişti.

Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 155'inci maddesini de işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anayasa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.

Turull, Halk Birliği Adaylığı Partisi'nin (CUP) hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle destek vermemesi üzerine ilk turda gerekli oyu alamamıştı. Turull, tutuklanmasaydı ikinci tur oylama yarın yapılacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Carles Puigdemont İspanya Jordi Turull Katalonya

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