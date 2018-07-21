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5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 01:59 | Son Güncelleme

Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bakan yardımcılığına atanan isimler kimler? İşte bakan yardımcıları...

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı

– Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı

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