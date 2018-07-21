5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı
– Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı
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