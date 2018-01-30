5 bin 700 tarihi eser depoda beklemeyecek

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması nedeniyle 7 bin 400 eserden 5 bin 700'ü teşhir edilemeyerek depoda bekletiliyordu. İnşaatı devam eden yeni müze binasının tamamlanmasıyla toprak altından çıkarılıp depoda bekletilen tarihi eserlerde teşhir imkanı bulacak. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müze binası 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Samsun'da 37 yıl önce yapılan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının yetersiz olması ve toprak altında bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmının teşhir alanı yetersizliği sebebiyle depolarda bekletilmesi nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle harekete geçildi. Yapılan çalışma ile 2016'da Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de kapatılırken İlkadım ilçesinde yeni müze binası inşaatına başlanırken 22 bin metrekare alan üzerinde 9 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak olan müze inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 30'a ulaştı. Öte yandan Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde kayıtlı yaklaşık 7 bin 400 adet arkeolojik ve etnografik eser bulunduğu bunlardan yaklaşık 5 bin 700'ünün teşhir edilecek yer bulunamadığı için yıllardır depolarda muhafaza edildiği belirtildi.