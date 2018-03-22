5 bin bisikletli şehitler diyarında pedal çevirecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek "Kale Çanakkale Bisiklet Festivali"nde 5 bin bisikletli pedal çevirecek.

Kale Grubu'nun "2018 Troia Yılı" etkinlikleri kapsamında isim sponsoru olduğu festival GTP Turizm organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Festival tanıtımı için kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu, etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

2018 Troia Yılı'nı, Çanakkale'nin temsil ettiği değerlerin dünya mirası kapsamında hak ettiği yeri bulması için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirten Çorbacıoğlu, grup olarak böyle anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Festival organizatörleri Armağan Aydeğer ve Ahmet

Çelik ise "Kale Çanakkale Bisiklet Festivali"nin 122

kilometrelik parkurda, 113 tarihi ve turistik noktadan geçerek yapılacağını anlattı.

- Kale Çanakkale Bisiklet Festivali

Festival yarın fuar ve kayıt etkinliği ile başlayacak ve aynı gün resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

Bisiklet festivalinin ikinci günü olan 24 Mart'ta, "Troia" etabı ile

Çanakkale genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı "Okullarımızla Sürüyoruz" etabı yapılacak.

25 Mart Pazar günü ise bisikletçiler, Çanakkale Savaşı'nda

hayatını kaybeden kahraman şehitler için "Şehitlere Saygı"

etabında pedal çevirecek.

Festivale katılanlara Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ve katılım

belgeleri dağıtılacak.