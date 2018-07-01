5 bin kişilik geri gönderme merkezinin inşaatı sürüyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - İRAN üzerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenler için Iğdır'a yapılan 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin inşaatına devam ediliyor.
Ağrı Doğubayazıt- Iğdır yolu güzergahındaki Erhacı köyü bölgesine yapılan Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin zemin düzeltme ve altyapı çalışmalarından sonra beton bloklar yerleştirilecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yaptırılan Geri Gönderme Merkezi, 19 milyon 770 bin liraya mal olacak. Merkezin temmuz ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor. Iğdır Valiliği'nden kamp merkeziyle ilgili açıklama yapılarak, şöyle denildi:
"Ülkemizde yakalanan göçmenlerin, iade işlemleri yapılana kadar Iğdır'da Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin kurulması kararlaştırıldı. Merkez, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulacak. Göçmenlerin kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları ve seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlanmıştır. Bu çerçevede; 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, Ağrı Doğubayazıt- Iğdır karayolu güzergâhında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulma faaliyetine başlanmıştır. Söz konusu göçmenlerin, merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme-içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlamamıştır."
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