HABER

 5 BİN KİŞİYİ "KAĞIT" İLE DOLANDIRDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

* Kredi çıkarma vaadiyle kandırdıkları kişilere 'evrak' diyerek 1 sayfa kağıdı 350 veya  400 lira karşılığında kargo ile gönderdiği belirlenen  şebeke düzenlenen operasyon ile çökertildi.

* Kredi çıkarma vaadiyle kandırdıkları kişilere 'evrak' diyerek 1 sayfa kağıdı 350 veya 400 lira karşılığında kargo ile gönderdiği belirlenen şebeke düzenlenen operasyon ile çökertildi.

* Yaklaşık 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandıran şüphelilerin paraları eğlence yerlerinde ve tatil yaparak harcadığı o anları da görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı.
Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesajlar attığını belirledi.
Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400'şer lira aldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
1 milyon 829 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. 2 Mart'ta yapılan operasyonlarda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 87 laptop, 8 tablet, 161 cep telefonu, 14 harddsk, 24 hafıza kartı, 9 kaşe ile çok sayıda not defteri, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi.

47 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 70 şüpheliden 2'sinin hamile olması sebebiyle savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 68 şüpheli, 15 Mart'ta Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 47'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARAYI HARCAMALARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı çağrı merkezleri ve şüphelilerin para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin Özel Harekat ekipleri desteğiyle yaptığı basınları kameralar tarafından kaydedildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında ele geçirdiği paraları harcamalarına ilişkin fotoğraflar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü
------------

(POLİS KAMERASI)
-Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi
-Şüphelilerin paraları harca anlarına ilişkin fotoğraflar
-Polis ekiplerinin baskın anı
-Evlerde yapılan aramalar
-Otomobilde yapılan arama
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Bilgisayarlardan görüntü
-Harddisklerden görüntü
-Fatura, defter ve cep telefonları

Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
Apple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatıApple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatı
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İlginizi Çekebilir

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.