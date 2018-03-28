* Kredi çıkarma vaadiyle kandırdıkları kişilere 'evrak' diyerek 1 sayfa kağıdı 350 veya 400 lira karşılığında kargo ile gönderdiği belirlenen şebeke düzenlenen operasyon ile çökertildi.

* Yaklaşık 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandıran şüphelilerin paraları eğlence yerlerinde ve tatil yaparak harcadığı o anları da görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesajlar attığını belirledi.

Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400'şer lira aldığı belirlendi.