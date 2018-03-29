HABER

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 05:20 | Son Güncelleme

“Kredi Pro” isimli çağrı merkezi kurup 5 bin kişiden 1.8 milyon TL’lik vurgun yapan çetenin lideri Bilal G. ile hamile eşi Tuğçe G., İzmir’de lüks villalarında yakalandı. Çetenin vurgun parasıyla Mısır’da yaptığı lüks tatilden görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi. Gözaltındaki 70 kişiden 51’i tutuklandı.

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda binlerce kişiyi arayıp, “Size kredi çıkartacağız” diyerek milyonlarca TL’lik vurgun yapan çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin İzmir, İstanbul ve Tekirdağ’da “Kredi Pro” isimli çağrı merkezi kurduğu ve iletişime geçtikleri 5 bin kişiden 1.8 milyon TL’lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

Siber polisi tespitlerin ardından İzmir, İstanbul ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çete lideri olduğu belirtilen Bilal G. ve hamile eşi Tuğçe G., İzmir’deki lüks villalarında yakalandı. Operasyonlarda çağrı merkezlerinde çalışan 70 kişi gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; çağrı merkezlerindeki 87 dizüstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kartı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

cagrimerkezi

PARALAR LÜKS TATİLLERE

5 bin kişiyi kandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çete üyelerinin Mısır’da ve değişik ülkelerde yaptıkları lüks tatil anlarını da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 51’i tutuklandı; hamile olan Tuğçe G. ve Gül A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

vurgunkeyfi2

WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndüWhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü
'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...'Herkes izlesin, sürprizler var' dedi ve...
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vurgun dolandırıcılık Kredi Pro Çağrı Merkezi mısır Tatil

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Amasya'da korkutan deprem!

Amasya'da korkutan deprem!

Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

Atatürk tişörtüyle Meclis'e girememişti! Yasal süreç başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.