HABER

"5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar bulduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Siirt-Başur Höyük Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Sağlamtimur: - "Yaklaşık 5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar bulduk"

SİİRT (AA) - Siirt-Başur Höyükteki kurtarma kazılarında 5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar bulunduğu bildirildi.

Siirt-Başur Höyük Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Sağlamtimur, yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 2007 yılından itibaren kazı kurtarma kazılarının devam ettiği Siirt-Başur Höyük kazısından elde edilen verilerin, Anadolu ve Mezopotamya tarihini aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Buradaki kazılarla ilgili İngiliz antropolog Dr. Brenna Hasset ile yaptıkları çalışmayla ilgili hazırladıkları makalenin İngiltere'de yayımlandığını vurgulayan Sağlamtimur, M.Ö. 3000 yıl öncesiyle tarihlenen buluntu mezarların, o dönem gücü elinde bulunduran yönetici mezarları olabileceğini gösterdiğini aktardı.

Sağlamtimur, mezarlardaki iskeletler üzerinde yapılan araştırmalarda, o dönemde çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtları bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başur Höyük'te ortaya çıkartılan bir mezarın içerisinde ve dışında bulunan 11 iskelet üzerinde yapılan incelemeler sonucu özellikle mezarın dışında yaklaşık 11-12 yaşlarında olan 2 çocuk iskeletinde doğal olarak ölmediklerini gösteren kanıtlara rastlandı. Bizler, bu çocukların veya gençlerin yaşları dolayısıyla herhangi bir çatışmada öldürüldüğünü düşünmüyoruz. Yaklaşık 5 bin yıl önce çocukların kurban edildiğini gösteren kanıtlar bulduk."

Ölü bedenlerin dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi nedeniyle bu gömülerin Mezopotamya'daki Ur kral mezarlarında görülen insanın kurban edildiğine dair verilere benzediğini işaret eden Sağlamtimur, "Bu veriler Anadolu ve Mezopotamya'daki insan kurban edildiğini gösteren kanıtların en erken örneklerinden birinin, bu bölgede olduğunu göstermektedir." dedi.

- İnsan kurban edilmesi bir araç olarak kullanılmış

Birçok erken toplumun çeşitli manevi, politik, askeri ya da ekonomik hedeflere ulaşmak için insan fedakarlığını veya insan kurban edilmesini bir araç olarak kullandığını belirten Sağlamtimur, "Siirt-Başur Höyük'te tanık olduğumuz şeyin, erken toplumlarda gördüğümüz gücün, biçimsel bir hiyerarşi içinde birleştirildiği, erken devlet oluşumunun bir parçası, belki de giderek artan hiyerarşik, katmanlı bir toplumun iktidar göstergesi olarak da tanımlayabiliriz. Mezarlar içerisine bırakılarak büyük serveti ve hatta insanları imha etme gücü, devlete benzer bir toplum inşa etmek için göstermeniz gereken başka bir güç göstergesi olabilir." ifadelerini kullandı.

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Lüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirlediLüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi
GÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölüGÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başur Höyük Haluk Sağlamtimur Siirt

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.