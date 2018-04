5 bin yıllık Türk kültürünü yaşatmaya çalışılıyor

Eskişehir’de Sultan Atlı Okçuluk Ata Sporları Derneği, Türklerin yüz yıllar öncesine dayanan at üzerinde ok atma kültürünü yaşatmaya çalışılıyor.

Türklerin dünyaya kazandırdığı ve tarih boyunca vazgeçemediği bir savaş ve spor stili olarak yaptığı okçuluğun bir dalı olan at üzerinde ok atma, yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. At üzerinde ok atışı yaparak tarihi Türk kültürünü yaşayan ve yaşatan atlı okçuluk sporcuları da, Eskişehir’e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin mahallesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. At üzerinde Osmanlı tarzı kıyafetleri ile hedefleri vuran sporcular izlemeye gelen ziyaretçilerin de adeta nefeslerini kesiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Ata Sporları Derneği Başkanı Cüneyt Buzlu, amaçlarının 5 bin yıllık Türk tarihini yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi. Başkan Buzlu, "Buradaki amacımız 5 bin yıllık Türk tarihimizi yaşamak ve yaşatmak. Bu amaç ile ilgili bir dernek kurduk. Derneğimizin 35 tane aktif üyesi var. Burada ata kültürümüz olan at, okçuluk, kılıç, geleneksel kıyafetlerimizi ve geleneksel Türk kültürümüzü yaşayıp yaşatmaya çalışıyoruz. Okçuluk ve at konusunda yardımcı oluyoruz. Kendimizin 8 tane Arap atı var, yarışlardan çıkma Arap atları. Burada ki çiftlik kendimize ait. Burada insanlara kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. İsteyenler gelip faydalanabilir. 5 yıldır ben geleneksel Türk okçuluğu yapıyorum. Bizi batı okçuluğundan ayıran birçok farkımız var. Birisi de atın üstünde ok atmaktır. Bize has olan bir kültürdür. Son dönemde dizilerin çok büyük popülerliği olmaya başladı. Biz onlar yokken bu işe başladık" dedi.

"Atın üzerindeki Türktür, Türk değil ise yüktür"

Yaptıkları sporla ilgili yeterli desteği alamadıklarını da vurgulayan Başkan Buzlu, "Maalesef Eskişehir’de yeterli desteği göremiyoruz. Buradaki çiftlik, atlar, kıyafetler komple kendimizin çabalarıyla yapılan şeyler. Arap bir seyyahın dediği gibi, "Atın üzerindeki Türktür, Türk değil ise yüktür" Bu bizim genlerimizden gelen bir şey. At ile tanışıklığım 2 yıldır var. Bunu belli bir antrenmanla 2 aylık bir periyot ile iyi bir at binme, 3-5 aylık bir sürede de iyi bir ok atma yapabilir hale getiriyoruz. Genlerimizden gelen bir özellik bu" diye konuştu.