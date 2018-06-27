TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenecek "5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı", 29 Haziran'da başlayacak.
Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik bir hafta sürecek. Çalıştaya Türkiye, Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan 30 ressam katılacak.
Çalıştayda, Türkiye'den 24 sanatçı, Avusturya'dan Elke Mischling, Slovenya'dan Maja Subic, Rusya'dan Natalia Kobzeva, Fas'dan Saad Nazih, Malezya'dan Suzzle İbrahim ve Mısır'dan Taher Abdelazeem eserlerini icra edecek.
Devrim Erbil, Ergin İnan ve Mahir Güven'in de onur konuğu olacağı programda organizasyon sonunda ortaya çıkacak sanat eserleri belediye binasında sergilenecek.
Çalıştay, 7 Temmuz'da sona erecek.
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