HABER

"5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 29 Haziran'da başlayacak çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan 30 ressam katılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenecek "5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı", 29 Haziran'da başlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayın bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik bir hafta sürecek. Çalıştaya Türkiye, Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan 30 ressam katılacak.

Çalıştayda, Türkiye'den 24 sanatçı, Avusturya'dan Elke Mischling, Slovenya'dan Maja Subic, Rusya'dan Natalia Kobzeva, Fas'dan Saad Nazih, Malezya'dan Suzzle İbrahim ve Mısır'dan Taher Abdelazeem eserlerini icra edecek.

Devrim Erbil, Ergin İnan ve Mahir Güven'in de onur konuğu olacağı programda organizasyon sonunda ortaya çıkacak sanat eserleri belediye binasında sergilenecek.

Çalıştay, 7 Temmuz'da sona erecek.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
20 yıldır süren Cargill davasında son kararı AİHM verdi20 yıldır süren Cargill davasında son kararı AİHM verdi
Kocaeli'de eşini öldüren polis, tutuklandı (2)Kocaeli'de eşini öldüren polis, tutuklandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.