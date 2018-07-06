TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen "5. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı" sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde Türkiye, Avusturya, Slovenya, Rusya, Fas, Malezya ve Mısır'dan 28 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla tamamlandı.

Sergide, 28 sanatçının birer eseri yer aldı. Sanatçılar, sergiyi gezenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Dünyanın renklerini Tekirdağ'da toplamak bizi mutlu etti"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sergi açılışında yaptığı konuşmada çalıştayın beşincisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Eşkinat, Tekirdağ'ı marka şehir haline getirmek için sanatsal ve kültürel çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Dünyanın renklerini Tekirdağ'da toplamak bizi mutlu etti. Ressamlar burada bir hafta boyunca tuvallere eserlerini yansıttı ve bugün de açılışımızı yaptık. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Buraya girince kendimi dünyaca ünlü bir sanat galerisine girmiş gibi hissediyorum. Çalıştaya katılan bütün sanatçılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan çalıştayın onur konuğu olan ressam Devrim Erbil, sağlık problemleri nedeniyle sergi açılışına katılamadı.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

