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5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yağan dolu, ev ve araçların camlarını kırıp, araçların kaportalarına zarar verirken, kazalara neden oldu.

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yağan dolu, ev ve araçların camlarını kırıp, araçların kaportalarına zarar verirken, kazalara neden oldu. Dolu nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 3 kişi yaralandı. Muğla'da bugün saat 16.30 sıralarında başlayan ve 5 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca ev ve aracın camları kırıldı. Bazı araçların kaportaları zarar gördü. Muğla-Denizli Karayolu'nda dolu yağışı nedeniyle trafik durdu. Dolu yağışı sırasında, iki otomobil kayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda otomobillerini durdurarak doludan korunmaya çalışan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Denizli'den Muğla'ya giderken doluya yakalanan evli, 2 çocuk babası Süleyman Utçu (56), "Dolu aniden bastırdı. Otomobilin içindeydik. Taş yağıyor sandık. Böyle bir şey görmedim. Bazı otomobilerin camlarının çatladığını gördük" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardından tarlalarda bembeyaz bir görüntü ortaya çıktı. Dolu taneleri arasındaki kır çiçekleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

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