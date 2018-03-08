5 farklı sektörden 5 kadın 'kadın olmayı' anlattı

Çalışma, toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde kadının toplumdaki rolünü ve etkinliğini akademik çerçevede değerlendirmek üzere farklı sektörlerdeki kadınları buluşturan etkinlik, 'Kadının Bestesi, Kadının Sesi Konseri' ile başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ve Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri kadın bestekarların parçalarını yorumladı. Konser sonrası Yrd. Doç. Dr. Gonca Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde İAÜ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aysu İnsel, ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, ünlü moda tasarımcısı Gamze Saraçoğlu, Marka Strateji Danışmanı Didem Moralıoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Tuba Boynueğri, ünlü sunucu-spiker Zeliha Saraç kadın olmanın mesleklerine etkisini anlattı.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ), Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Aydın Kadınlar Buluşması' akademi, medya, iş dünyası, moda ve sanat camiasından önemli isimleri bir araya getirdi.

SAYGI VE EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPTILAR

Panel öncesi soruları yanıtlayan Buket Dereoğlu, toplumda kadına saygının ön planda olması gerektiğini belirterek, "Eş, iş, çocuk ve ailenin tüm bireyleri tarafından kadına saygı gösterilmeli. Toplum olarak önce bunun altını çizmeliyiz. Her ortamda aslında ön planda kadına saygı olmalı diye düşünüyorum" dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Zeliha Saraç da annelere büyük görevler düştüğünü ifade etti. Erkek çocuklarını kadına saygılı bir şekilde yetiştirmek gerektiğini belirten Saraç, "Bir erkek annesi olarak söylüyorum. Burada erkek annelerine de büyük görevler düşüyor. Erkek çocuklarını nasıl kadına saygılı bir şekilde yetiştirirsek görevimizi yapmış oluruz. Kız çocuklarının annelerine de büyük görevler düşüyor. Kendilerini nasıl korumaları gerektiklerini nasıl güçlü bir karakter olmaları gerektiğini eğitimle öğrenirler. Önce ailede olmak üzere okullarda da bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"KADIN TOPLUMUN MERKEZİDİR"

Kadının toplumun merkezi olduğuna işaret eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Tuba Boynueğri ise, güçlü toplumun temelinde kadınlar olduğunu belirterek, "Kadın toplumun merkezidir. Çünkü kadın eğiten, yaşatan, büyütendir. Dolayısıyla kadın ilk modeldir. Bizim toplumun içerisindeki tüm bireyler kadınlardan beslenirler. Kadınların eğitimine ne kadar önem verirsek o kadar güçlü meydana getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.