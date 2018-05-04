"5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" başladı

FRANKFURT (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları (DT) işbirliğiyle, Tiyatro Frankfurt tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunun himayelerinde gerçekleştirilen festivalin açılış töreni Frankfurt Gallus Tiyatro’da yapıldı.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türk toplumunun yaklaşık 50 yıldır yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Karartı, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin beşinci yılına erişmesinin bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

- 4 yılda binlerce izleyici

Karartı, Türkiye’yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seyirciyle iletişimin en doğal ve en dolaysız olduğu sanat dalıdır tiyatro. Bu yüzden de önemli ve özeldir. Sadece tiyatro değil, onu icra eden, icrasına katkıda bulunan ve nihayet seyredenler de özel ve değerlidir. Dijital uygulamalar hayatın her alanında belirgin bir ağırlık kazanırken ve bu durum insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi gün geçtikçe azaltırken, tiyatronun hayata, insana, geçmişe ve geleceğe dair mesajlarını her zaman olduğu gibi yalın bir yolla kitlelere aktarmaya devam edebilmesine ihtiyacımız var."