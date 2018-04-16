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5. Geleneksel bilişim günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Bilişim Topluluğu Öğrenci Kulübü tarafından 5.

5. Geleneksel bilişim günleri başladı

Harran Üniversitesi Bilişim Topluluğu Öğrenci Kulübü tarafından 5. geleneksel bilişim günleri gerçekleştirildi.
Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapılan programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Çiftçi, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Öğrenci topluluklarının çalışmalarını ve öğrencilerin fikirlerini önemsediklerini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Eskiden bilgisayarlar bu kadar yaygın değildi, kapasiteleri ise çok dardı. Küreselleşen dünyamızda her geçen gün bilgiye ve bunların teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemizde bu teknolojileri takip etme bakımından çalışmalar yapılmaktadır. Bugün burada teknoloji uzmanları, bilişim teknolojileri hakkında sizlere bilgi ve becerilerini aktaracaklar. Burada sizin okulda öğrenmiş olduğunuz bilgileri, teknoloji uzmanlarının tecrübeleriyle sentezleme imkanı bulacaksınız. Harran Bilişim Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bu programı ve yaptıkları çalışmaları destekliyorum” diye ifade konuştu. İki gün sürecek olan programda, Şadi Evren Şeker “Bilişim Dünyasının Geleceği”, Doruk Fişek “Özgür bir yazılımcı olmak”, Onur Salih Gökdere “2G’den 5G’ye yolculuk”, Bilal Yağcı “Bitcoin, Blockchain ve Kripto para dünyası”, Mustafa Afyonluoğlu “Dijital Türkiye için geleceğe öneriler, mesleki yol haritamız nasıl olmalı” Mücahit Emin Karadağ “Sızma testleri” konularında öğrencilere sunum yapacaklar.
Programda öğrenciler soru ve yeni fikirlerini konuşmacı teknoloji uzmanlarına yöneltme imkanı da bulacaklar.

5. Geleneksel bilişim günleri başladı

5. Geleneksel bilişim günleri başladı

5. Geleneksel bilişim günleri başladı

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