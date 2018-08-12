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5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 19:19 | Son Güncelleme

5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinin ardından

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinin ardından Azerbaycan, Türkmenistan ve İran cumhurbaşkanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, dün hizmete açılan Kurık Limanının bölge ülkeleri için yeni ulaştırma ve lojistik imkanları sunacağını belirtti.

Kazakistan boyunca demiryolları ile ikisi Çin sınırında olmak üzere 6 karayolu inşa ettiklerini aktaran Nazarbayev, "Pasifik Okyanusundaki Lianyungang Limanında lojistik terminal kurduk ve ülkemizin bütün bölgelerinde modern otoyolu inşa ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Hazar Denizi'nin bölgenin ulaştırma damarı haline geldiğine işaret ederek, "Hazar anlaşması hükümlerinin yerine getirilmesi ve Hazar'ın bölgenin stabilizatör rolüne devam etmesi için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurgangulı Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmede, son dönemlerde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin canlandığını ancak yetersiz olduğunu ve artması gerektiğini vurguladı.

Berdimuhammedov, zirvenin karşılıklı ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu aşamada, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için yeni imkanlar mevcut." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede, İran liderin politikası ve etkin ikili üst düzey görüşmeleri sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin geliştiğini ve yük taşımacılık hacminin arttığını dile getirdi.

Ruhani, Kazakistan’ın Suriye konulu Astana süreci dahil uluslararası alanda önemli barışçıl misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, ikili ilişkilerin stratejik özellik taşıdığını ve tüm alanlarda geliştiğini dile getirdi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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