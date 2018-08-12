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5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 21:48 | Son Güncelleme

5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından

5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Aktau kentinden düzenlenen 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, Rusya ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda, özellikle ekonomi, askeri teknik ve uzaycılık alanlarında geliştiğine dikkati çekerek, ekonomik iş birliğinin Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde de dinamik bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Putin de Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın imzalanmasının büyük olay olduğunun altını çizerek, "Uzun süren tartışmaların sonunda nihayet çözüm bulundu. Kuşkusuz bu anlaşma Hazar bölgesindeki iş birliğinin gelişmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinin ardından

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