5. İzmir Kupası açılış töreni yapıldı

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız." dedi. Bak, Altınordu Kulübü tarafından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen 5. İzmir Kupası'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Bak, güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, organizasyona katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin de yıllar önce bu heyecanları yaşadığını, antrenörlüğünü yaptığı bir takımı olduğunu ve turnuvalara katıldıklarını anlatan Bak, Altınordu'yu tebrik ederek, organizasyonun güzel bir mini dünya kupası olduğunu söyledi. - "Bu tür aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz" Bak, Altınordu Futbol Takımı'nın Spor Toto 1. Lig'de başarılı sonuçlar aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Altınordu'nun elde ettikleri başarılar, Türk sporuna sundukları sporcularla beraber müthiş iş yapıyorlar. İşin temelleri burada, bu temelleri görüyoruz. Biz Türk futbolunun altyapısının gücü olmasını istiyoruz, futbolcuların altyapılardan yetişmesini arzu ediyoruz. Türk sporuna hizmet edecek sporcuların buralardan yetişmesini arzu ediyoruz."

Bakan Bak, açılışta bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'ya da teşekkür ederek, Alex'in çok iyi bir futbolcu olduğunu, ülkesinde ve Türkiye'de bir yıldız olduğunu ifade etti. Organizasyona katılan futbolculara başarılar dileyen Bak, şunları kaydetti: "Altınordu Kulübünün Türk futbolcu için güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Onları sonuna kadar destekliyorum. Buradan yetişen sporcuların ileride Türk futbolu için büyük işler yapacağına inanıyorum. Örnekleri var, alkışlıyoruz. Buraya özellikle gelip aktiviteye katılmak istedim. Türk sporu olarak çok şanslıyız sayın Cumhurbaşkanımız buraları çok iyi bilir, bu sahalardan, futbolun içinden yetişmiştir. Futbolu çok iyi bilir, futbolun desteklenmesini istiyor. Böyle tesislere, böyle güzel aktivitelere destek vermemizi istiyor. Her zaman gençlerimizin, Türk futbolunun, altyapı yatırımlarının yanındayız. Gençlik Bakanlığı olarak, Spor Toto olarak bu tür aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz." - "Hayallerinizin peşinden gidin" Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da futbolculara Altınordu'nun sloganı "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganını İngilizce olarak tekrar ettirdi.