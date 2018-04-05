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5 KATLI BİNADA CAN PAZARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 08:17 | Son Güncelleme

- Maltepe'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.

- Maltepe'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.

- İş yeri alev alev yanarken yangına uykuda yakalananlar zor anlar yaşadı.

- Çok sayıda itfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferler oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Maltepe Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.
Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan işyeri
-Yangından görüntüler
-Binadan kaçanlar
-Ağlayanlar
-Kurtarılan çocuklar

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