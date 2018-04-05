5 KATLI BİNADA CAN PAZARI

- Maltepe'de 5 katlı binanın girişi katındaki işyerinde yangın çıktı.
- İş yeri alev alev yanarken yangına uykuda yakalananlar zor anlar yaşadı.
- Çok sayıda itfaiye ekibi mahsur kalanları kurtarmak için seferler oldu.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Maltepe Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.
Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
--------------------
-Alev alev yanan işyeri
-Yangından görüntüler
-Binadan kaçanlar
-Ağlayanlar
-Kurtarılan çocuklar
DHA FEED
'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum