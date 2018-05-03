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5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi Mehmet Ali Şanlı (54) hayatını kaybetti.

5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi Mehmet Ali Şanlı (54) hayatını kaybetti.
Didim'in Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Mehmet Ali Şanlı, çıktığı çatıda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Şanlı'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerinin ardından Şanlı'nın cesedi, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

5 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

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