5 katlı plazada yangın (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA İkitelli'de 5 katlı plazada yangın çıktı. Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.

