Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL,(DHA)

İKİTELLİ'DE 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.

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