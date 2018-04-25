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5 katlı plazada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

İKİTELLİ'DE 5 katlı plazada yangın çıktı.

5 katlı plazada yangın

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL,(DHA)
İKİTELLİ'DE 5 katlı plazada yangın çıktı. Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir İkitelli Bedrettin Dalan Bulvarı'nda bulunan 5 katlı plazanın 4. katındaki etiket imalathanesine yangın çıktı. Olay yerine Bağcılar, İkitelli, Başakşehir, Sefaköy ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadı.

fotoğraflı

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