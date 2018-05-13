5. Kemer Otomobil Festivali

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Kemer Otomobil Festivali" renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakamlık ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Motor Sporları Kulübü tarafından Ralli Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte klasik ve modifiye edilmiş yaklaşık bin otomobil sergilendi.

Festivalde özellikle modifiyeli otomobillere vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi. Modifiye araçlarla yapılan drift gösterilerinde renkli görüntüler oluştu.

Kemer Motor Sporları Kulübü Başkanı Serdar Honamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin beşincisini düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını, katılımcı sayısının da her yıl arttığını söyledi.

Festivalin turizme katkı sağladığını belirten Honamlı, "Festivali yapmamızdaki amacımız turizme katkı sağlamak. Bazı turistler gelip bizden bilgi alıyorlar. Turistlerden gelen tepkiler çok güzel. Festivalin hem turizme hem de esnafa faydası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sıcak havaya rağmen bir araya gelmelerinin aile olduklarının göstergesi olduğunu aktaran Honamlı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

