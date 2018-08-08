5 kişinin hurda yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.
TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk DHA kamerası tarafından görüntülendi.
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