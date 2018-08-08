5 kişinin hurda yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk DHA kamerası tarafından görüntülendi.

