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5 kişinin hurda yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk DHA kamerası tarafından görüntülendi.

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