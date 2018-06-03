BERLİN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO anlaşmasının ittifak içi dayanışmayı tanımlayan 5. maddedeki güvenlik garantisinin İsrail için geçerli olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, "İran’ın tehditlerinden hiçbir ülke İsrail kadar etkilenmiyor. Bir saldırı olması durumunda NATO İsrail’i korur mu?" şeklindeki soru üzerine, İsrail’in bir partner olduğunu, ancak NATO üyesi olmadığına dikkati çekerek, "5. maddedeki güvenlik garantisi İsrail için geçerli değil." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Ortadoğu barış sürecine ve bölgedeki askeri ihtilaflara dahil olmadığını aktaran Stoltenberg, "Bu bizim görevimiz değil." değerlendirmesinde bulundu.

İran nükleer anlaşması konusunda ABD yönetimi ile diğer müttefikler arasında görüş ayrılıklarının bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "İran anlaşması geçerliliğini koruyor. Soru şu, ABD olmadan bunun yürüyüp yürüyemeyeceği. Her ne olursa olsun ABD'nin Avrupalı firmalara yönelik yaptırımlarının etkisi büyük olacak." şeklinde görüş belirtti.