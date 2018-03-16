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5. Marmaris Tiyatro Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Etkinlik boyunca 8 oyun, 9 gösterimle tiyatroseverlerle buluşacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5'inci kez düzenlenen Tiyatro Günleri başladı.

Armutalan Mahallesi’ndeki Atatürk Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde sahnelen tiyatro oyununa Marmarisli tiyatroseverler ilgi gösterdi.

Tiyatro Günleri'nin ilk oyunu "Nereye Gitti Bütün Çiçekler", izleyicilerle buluştu.

Bosna Savaşı'nın ardından kaleme alınan oyunda, mülteci kampında yaşayanların hayatları, kadınların gözünden aktarılıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris'in turizmdeki yolunu kültür sanat etkinlikleriyle yıl boyuna yaymak istediklerini söyledi.

Organizasyona birçok ilçeden tiyatroseverin katıldığını anlatan Acar, amaçlarının mart ayını turizm mevsiminin başlangıcı haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Akademi Garaj Müdürü Cengiz Sezgin de yıllarını tiyatroya adamış, birbirinden usta oyuncuları Marmaris'te misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Oyunlar 10 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde sahnelenecek. Tiyatro Günleri boyunca 8 oyun, 9 gösterimle tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Günleri 25 Mart'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Acar Cengiz Sezgin Marmaris Muğla tiyatro günleri

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