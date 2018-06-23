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"5 milyon kişi' dedi, doğrusu 280 bin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Ankara 2 milyon kişi' dedi, doğrusu 75 bin. 'İstanbul 5 milyon kişi' dedi, doğrusu 280 bin. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingine katılımın 280 bin olduğunu belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İnce'nin Ankara ve İstanbul mitinglerine katılanların sayısına dair "Ankara 2 milyon kişi' dedi, doğrusu 75 bin. 'İstanbul 5 milyon kişi' dedi, doğrusu 280 bin. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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