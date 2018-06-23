İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingine katılımın 280 bin olduğunu belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İnce'nin Ankara ve İstanbul mitinglerine katılanların sayısına dair "Ankara 2 milyon kişi' dedi, doğrusu 75 bin. 'İstanbul 5 milyon kişi' dedi, doğrusu 280 bin. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz." ifadelerini kullandı.

