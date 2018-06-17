5 nesil bayramlaşma (2)

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 98 yaşındaki Şefik Toplu, bir bayramda daha çocukları, torunları, torun çocukları ve torunlarının torunlarıyla bir araya geldi. 5 nesil bayramlaşmanın mutluluğunu yaşayan Şefik Toplu, ilerleyen yaşına karşın kendisini zinde hissettiğini belirterek, "Tek sıkıntım takma diş kullanmak istemediğim için dişsiz olmam" dedi. Merkez Zafer Mahallesi'nde yaşayan Şefik Toplu, bayramda kendisinden sonraki 4 nesille bir araya geldi. 2'si kız 5 çocuğu olan Şefik Toplu'nun, 30 torunu, 44 torun çocuğu, 12 de torunun torunu var. Yaşına rağmen güçlü hafızasıyla torunlarının torunlarına eski günleri anlatan Şefik Toplu, "Askerlik tekmilini hala unutmadım. Her sabah ev halkına askerlik tekmilini veriyorum. Eşimi 5 yıl önce kaybettim. Hafızam yerinde, 5 vakit namazımı kılabiliyorum. Tek sıkıntım takma diş kullanmak istemediğim için dişsiz olmam. Bayramlar en mutlu olduğum günler. Çocuklarım, torunlarım, torunların torunu, eş dost, akraba, valiye kadar birçok insan ziyaretime geliyor" diye konuştu. Çocukları Tenzile Güler (70), Necat Toplu (65), Süheyla Mirze (56), İsmail Toplu (54), İlhami Toplu (51) babalarının sadece kendilerinin değil, Muş'un da çınarı olduğunu söyledi. Şefik Toplu'nun çocukları, "Babamız sülalenin direği gibi. Herkes fikrine başvurur. Barışçı, birleştirici yapıya sahip. Bayramlarda hepimizi bir araya getiriyor" dedi.
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