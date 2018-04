Sivas Barosu Başkanı Hakan Bahadır, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile düzenlediği açıklamada, yargıya duyulan güvenin her geçen gün azaldığını söyledi.

Sivas’ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile Sivas Barosu tarafından Tarihi Kent Meydanındaki Atatürk anıtı önünde bir tören düzenlendi. İlk olarak anıta çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Sivas Barosu Başkanı Hakan Bahadır burada bir açıklama yaptı. Bahadır açıklamasında yargıya olan duyulan güvenin her geçen gün azaldığını belirtip, “Yargıya duyulan güven her geçen gün azalmaktadır. Yargının kurucu unsunu, savunma mesleğinin örgütsel yapılanması olan barolar, sivil toplum örgütü olarak görülmektedir. Avukatlık mesleği her geçen gün kan kaybetmektedir. Hukuk devletinin olmasa olması bağımız yargı, bağımsız yargının da olmasa olmazsa bağımsız savunmadır. Savunmayı çökertip yargıyı ayakta tutmak mümkün değildir.”dedi.