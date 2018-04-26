İSTANBUL (AA) - Sancktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Sancaktepe Bilim Şenliği başladı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ndeki şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Erdem, eğitime verdikleri önemin neticelerini bilim şenliğiyle aldıklarını söyledi.
Fen bilimleri, sanayi ve teknolojinin insanlara hayat boyu lazım olduğunu belirten Erdem, "Fen bilimleri bizi gelişmiş ülkelerin sınıfına alacak, her tarafta ayakta kalmamıza vesile olacak. Onun için de genç mucitlerimiz geleceğin bilim adamları olsunlar. İlim dalında otorite olsunlar. Ülkemize, devletimize, dünya insanına hayırlı hizmetlere vesile olsunlar." dedi.
Açılışa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Erbakan'ın toplumun ortak değeri olduğunu kaydetti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da bilimin ve bilim insanının önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bilimsel çalışmalar ve keşifler ortaya koyanlar aslında kainatta var olanı keşfetmiştir. 'En büyük okuma, kainat kitabını okumaktır.' derler. O yüzden şöyle etrafımıza bilim adamı gözüyle bakıp neler olup bittiğini keşfetmek ve oradan da yeni keşifler üretip insanlığın hizmetine sunmak durumundayız."
- Öğrencilerin hedefi, uluslararası yarışmalar
Bilim Şenliği'nde stant kuran 75. Devlet Malzeme Ofisi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin legolardan tasarladıkları şehir ve robotik yazılımlar konuklardan ilgi gördü.
Öğrencilerin "Robodmod75" adını verdikleri robot, izleyenlere gösteri yaptı. Uluslararası yarışmalara katılmayı hedeflediklerini belirten yazılımcı Ümit Kesimoğlu, "Tasarladığımız robot ve yaptığımız kodlamayla daha önce bir yarışmada üçüncü olduk. Şu anda Dünya Robot Olimpiyatları'na katıldık. Orada derece yaparsak Tayland'daki yarışmaya katılmak istiyoruz." diye konuştu.
Şenlikte çeşitli gösterilerin ardından katılımcılar stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.
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