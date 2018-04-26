İSTANBUL (AA) - Sancktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Sancaktepe Bilim Şenliği başladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ndeki şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Erdem, eğitime verdikleri önemin neticelerini bilim şenliğiyle aldıklarını söyledi.

Fen bilimleri, sanayi ve teknolojinin insanlara hayat boyu lazım olduğunu belirten Erdem, "Fen bilimleri bizi gelişmiş ülkelerin sınıfına alacak, her tarafta ayakta kalmamıza vesile olacak. Onun için de genç mucitlerimiz geleceğin bilim adamları olsunlar. İlim dalında otorite olsunlar. Ülkemize, devletimize, dünya insanına hayırlı hizmetlere vesile olsunlar." dedi.

Açılışa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Erbakan'ın toplumun ortak değeri olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da bilimin ve bilim insanının önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel çalışmalar ve keşifler ortaya koyanlar aslında kainatta var olanı keşfetmiştir. 'En büyük okuma, kainat kitabını okumaktır.' derler. O yüzden şöyle etrafımıza bilim adamı gözüyle bakıp neler olup bittiğini keşfetmek ve oradan da yeni keşifler üretip insanlığın hizmetine sunmak durumundayız."