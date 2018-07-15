5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar'ın 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye karşı tutumunu takdir etti

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk lider olduğunu belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Özer, Türk halkının 15 Temmuz'da göğüslerini siper ederek darbecilerin tanklarını hezimete uğrattıklarını söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye'nin yaşadığı diğer darbe girişimlerinden farklı olduğunun altını çizen Özer, daha önce insanlara ateş açan, meclisi, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ve polis merkezini hedef alan darbecilerin olmadığını kaydetti.

Darbe girişiminin arkasındaki terör örgütü FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgi veren Özer, bu terör örgütleriyle mücadele konusunda yapılanları anlattı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, başarısız darbe girişimine karşı Katar'ın tutumunu takdir ederek, Katar'ın Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke, Emiri Al Sani'nin ise ilk lider olduğunu, bunun devletin ve Türk halkının hafızasına kazındığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe Doha Doha Büyükelçisi Fikret Özer Türkiye

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