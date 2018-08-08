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5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:51 | Son Güncelleme

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Jandarma Birlikleri tarafından icra edilen operasyonlarda bugün; Van-Gürpınar’da 2, Hakkâri-Yüksekova’da 2, Şemdinli’de 1 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkâri-Yüksekova’da ölü olarak ele geçirilen 2 teröristin, 03 Ağustos 2018 tarihinde aynı bölgede PÖH birliklerine yapılan EYP'li saldırı sonucu (1) polisimizin şehit olduğu (10) polisimizin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

ANKARA (DHA)

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