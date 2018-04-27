Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Balkanlardaki dostlarımızdan temel beklentimiz terörist örgütler arasında ayrım yapmadan ülkemizle birlik ve hakiki dayanışma içinde olmalarıdı." dedi.

Çavuşoğlu, Rumelili Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi"nde, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da katkılarıyla düzenlenen etkinliğinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu tür programların ciddi ticari bağlantıları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Balkanlar ile tarihsel bağın yanı sıra ekonomik ilişkilerin de üst seviyeye çıkartılmasına dikkati çekti.

Terör örgütlerine karşı birlik içerisinde etkin mücadele edildiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Teröre en fazla maruz kalan ülkelerden biri olan Türkiye PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı aynı anda etkin mücadele vermektedir. Geçtiğimiz sene DAEŞ ile göğüs göğüse savaşarak Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarenin üzerinde alanı DEAŞ'tan temizledik. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG, PYD terör örgütü ile DAEŞ unsurlarına karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. İki aydan kısa bir sürede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu 2 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledi. Böylelikle 911 kilometre uzunluğa sahip Suriye sınırımızın yaklaşık 500 kilometrelik bölümü artık terörden arındırılmış durumda."