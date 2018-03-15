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"5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

Bu yıl ana teması "Oku" başlığıyla gerçekleştirilen fuarı, her gün 60'dan fazla okul ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı"na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "Oku" başlığıyla gerçekleştirilen fuarı, her gün 60'dan fazla okul ziyaret etti.

Düzenlenen imza günlerinde yazarlarla bir araya gelen öğrenciler, fuar kapsamında Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" şiirinden yola çıkılarak hazırlanan "Bir Şiir, Bir Hayat Çile" isimli sergiyi de görme fırsatına sahip oldu.

Necip Fazıl Kısakürek'in fotoğraflarının yanı sıra, özel eşyalarından bazılarının da yer aldığı sergiyi, fuarın ilk gününden bu yana yaklaşık olarak 7 bin 500 kişi gördü.

Bu yıl 350'nin üzerinde yayınevinin katıldığı, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler ve çocuk etkinliklerinin düzenlendiği fuar, Yeşilköy'deki CNR Expo'da 18 Mart'a kadar devam edecek.

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5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı

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