5. Uluslararası Çocuk Festivali

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 5'si düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali'nde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayranı coşkusunu yaşadı.

Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek ve Makedonya'dan 85 çocuk katıldı.

Misafir çocuklar, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdikten sonra festivale katılarak, yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Çocukların gösterileri, renkli anlara sahne oldu.

- "Çocuklar bizim istikbalimiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bugün Anadolu topraklarında 81 milyon ülke vatandaşı olarak özgürce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz." dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren en çok hizmeti çocuklara ve gençlere yaptıklarını anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza armağan etmiştir. Çünkü istikbal çocuklarımızda, gelecek çocuklarımızda. Çünkü çocuklar bizim istikbalimiz, çocuklar bizim yarınlarımız."ifadelerini kullandı.

Erdem, festivalde geçmiş yıllarda da komşu ülkelerden çocukları misafir ettiklerini sözlerine ekledi.