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5. Uluslararası Dekai-Do Karate Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

Denizli'deki turnuvaya 9 ülkeden 844 sporcu katılacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5. Uluslararası Dekai-Do Karate Turnuvası yapılacak.

İl Karate İhtisas Spor Kulübü Başkanlığı organizesinde Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde yarın başlayıp pazar günü sona erecek turnuvaya 9 ülkeden 844 sporcu katılacak.

Ferdi kata kız-erkek, ferdi kumite kız-erkek, takım kata kız-erkek, takım kumite kız-erkek ve veteranlar ferdi kata kumite erkek-kız olmak üzere sporcular birbiriyle mücadele edecek.

7-18 yaş ve üstünde yapılacak turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvaya ayrıca ferdi olarak katılabileceği belirtildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kamp çalışmalarını yerinde incelemek için sporcularla bir araya geldi.

İbanoğlu burada yaptığı açıklamada, Uluslararası Dekai-Do Karate Turnuvası'nın sporcuların maç tecrübesi kazanma ve tecrübeli isimlerden yararlanma adına önemli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Dekai-Do karate Turnuva yarışma

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